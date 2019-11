Terremoto oggi Lombardia oggi, 20 novembre 2019: scossa M 2.7 in provincia di Sondrio – Dati INGV

Tre scosse di terremoto sono state registrate dall’INGV in Veneto nel giro di pochi minuti del pomeriggio di oggi. La prima e anche la più intensa di M 2.7 è avvenuta alle 17:06 con epicentro 5 km Est di Bovolone in provincia di Verona. La terza scossa delle 17:09 con ipocentro a 17 km. In mezzo, alle 17:07 è stata localizzato un terremoto sempre provincia di Verona di magnitudo 2.2, epicentro 4 km Ovest di San Pietro di Morubio, ipocentro profondo 20 km.

Alle ore 2:06 di oggi l’INGV ha registrato una debole scossa di terremoto di magnitudo 2.1 in Sicilia, nel distretto sismico costa siciliana nord orientale. Ipocentro a 112 chilometri di profondità. Debole scossa di terremoto di magnitudo 2.0 registrata nel Lazio dall’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle ore 3:52 di oggi, mercoledì 20 novembre 2019. Epicentro a Pescosolido , in provincia di Frosinone, ipocentro a 13 km di profondità. Alle ore 11.22 di oggi l’ INGV ha rilevato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.2 al largo del Mar Tirreno Meridionale , tra Calabria e Sicilia, con ipocentro a 142 chilometri di profondità. Il sisma si è verificato a 36 km da Messina, 46 km da Reggio Calabria e 87 km da Lamezia Terme.

Terremoto nel mondo, 20 novembre 2019

L’INGV ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.4 in Messico alle ore 5:27 di oggi, mercoledì 20-11-2019, con ipocentro a 20 km. Forte terremoto anche in Russia alle ore 9:26, magnitudo 6.3 della sclaa Richter. Ipocentro molto profondo, 477 km. Su Centrometeoitaliano.it è possibile seguire gli aggiornamenti in diretta e in tempo reale sulla situazione sismica in Italia e nel mondo.