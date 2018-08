Terremoto oggi Marche, 13 agosto 2018, scossa M 2.0 in provincia di Fermo – Dati INGV

Per quanto riguarda la situazione sismica mondiale, non è stata registrata nessuna forte scossa di terremoto. Nel corso delle prossime ore aggiornamenti sui sismi registrati in Italia.

Previsioni meteo Italia, lunedì 13 agosto 2018

Al Nord: Al mattino tempo in peggioramento al nord ovest con nubi alternate a schiarite sempre meno frequenti, maggiori spazi di sereno altrove. Al pomeriggio fenomeni temporaleschi in formazione sui settori alpini in rapida estensione verso le pianure, instabilità anche su Liguria e Triveneto. In serata temporali sparsi su quasi tutte le regioni salvo sulla Romagna, fenomeni localmente molto intensi. Temperature minime in calo e massime in lieve aumento. Venti deboli dai quadranti Meridionali. Mari generalmente mossi.

Al Centro: Al mattino bel tempo e sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sui rilievi e lungo le coste tirreniche ma senza fenomeni di rilievo. In serata peggiora sull’alta Toscana con possibilità di locali temporali a confine con la Liguria, più asciutto altrove. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli o moderati Meridionali. Mari mossi o localmente molto mossi. […]