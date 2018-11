Terremoto oggi Marche, martedì 13 novembre 2018, lieve scossa M 2.6 provincia di Macerata / Dati Ingv

Terremoto oggi 13 novembre 2018, le scosse registrate nel mondo

Per quanto riguarda la situazione sismica mondiale non ci sono forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0 da segnalare oggi 13-11-2018. L’ultimo evento di magnitudo così elevata si è verificato domenica 11 novembre alle ore 15:03: scossa M 6.3 Oceano nord Atlantico, epicentro in mare, ipocentro ad 1 km. Nel corso delle prossime ore aggiornamenti sulle scosse registrate in Italia.

Previsioni meteo Centro 13 novembre 2018

Al Centro: Al mattino nubi sparse alternate a schiarite su tutte le regioni ma senza fenomeni di rilievo associati. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo stabile ma sempre con nuvolosità irregolare in transito. In serata non sono attesi fenomeni di rilievo sia sulle coste che sulle zone interne con spazi di sereno alternati a nubi sparse. Temperature minime e massime senza variazioni di rilievo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.