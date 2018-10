Terremoto Piemonte oggi, venerdì 19 ottobre 2018, scossa M 2.7 a Coazze (TO)

Terremoto oggi Piemonte 19 ottobre 2018, scossa M 2.7 provincia di Torino – Dati Ingv

Alle ore 9:57 di oggi, scossa di terremoto di magnitudo 2.7 a Coazze, in provincia di Torino. Ipocentro a 20 chilometri di profondità. Evento localizzato a 5 km da Coazze, 30 km ad ovest di Moncalieri, 31 chilometri ad ovest di Torino.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia non ha registrato scosse di terremoto in Italia di magnitudo pari o superiore a 2.0 nella notte di oggi, venerdì 19 ottobre 2018. Alle ore 6:56 di stamattina, sisma di magnitudo 2.2 a Mercatello sul Metauro, in provincia di Pesaro-Urbino. Ipocentro a 10 chilometri di profondità. Evento localizzato a 6 km da Mercatello sul Metauro, 37 km ad est di Arezzo, 60 km a sud ovest di Pesaro.

Non ci sono altre scosse di terremoto da segnalare oggi in Italia. Ieri sera, alle ore 20:34, sisma M 3.1 Golfo di Policastro. Epicentro in mare, a 4 chilometri da Ispani, provincia di Salerno. Ipocentro a 298 chilometri di profondità. Alle ore 19:20 di ieri, scossa M 2.3 a Correggio, in provincia di Reggio Emilia. Ipocentro a 22 chilometri di profondità. Evento localizzato a 3 km da Correggio, 6 km ad ovest di Carpi, 16 km a nord ovest di Modena. […]