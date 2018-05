Terremoto Marche oggi, lunedì 21 maggio 2018: scossa di magnitudo 3.9 a Muccia.

Terremoto oggi Marche, 21 maggio 2018, scossa M 3.9 a Muccia, provincia di Macerata: scuole evacuate. Dati Ingv

Scossa di terremoto ben avvertita in Italia centrale alle ore 10:49 di oggi, 21 maggio 2018. Epicentro a Muccia, comune delle Marche situato in provincia di Macerata. Raggiunta magnitudo 3.9 della scala Richter di rilevazione sismica, ipocentro ad 8 chilometri di profondità, in linea con le caratteristiche della faglia in questione. Evento localizzato 30 km ad est di Foligno, 51 km ad est di Perugia. Al momento, non ci sono danni a persone o cose da segnalare, sono state evacuate alcune scuole della zona. Molte le chiamate ai vigili del fuoco. Alle ore 11:00 di oggi, lieve replica di magnitudo 2.1, con ipocentro sempre ad 8 chilometri.

Nel pomeriggio di oggi, alle 14.21 terremoto di magnitudo 3.9 sul Canale di Sicilia Meridionale (mare) con ipocentro profondo 9 chilometri. Alle 14.38 sisma di M. 3.4 rilevato ad Amatrice, in provincia di Rieti, con ipocentro profondo 13 chilometri, 30 km a nord de L’Aquila. Alle ore 15:23 scossa di M. 2.4 a Norcia (PG) con ipocentro a 11 km. Alle ore 20:46 scossa di M. 2.1 a Sanguineto (CS) con ipocentro a 94 km. Alle ore 21:50 scossa di M. 2.0 a Vetto (RE) con ipocentro a 22 km di profondità.

Nella mattinata di oggi, alle ore 10:16, debole scossa di magnitudo 2.0 registrata in Sicilia, nel distretto costa siciliana nord orientale. Epicentro in mare, a 12 chilometri da Patti, in provincia di Messina, ipocentro a 6 km. […]