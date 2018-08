Terremoto oggi Marche 25 agosto 2018, scossa M 2.0 costa marchigiana – Dati Ingv

Per quanto riguarda la situazione sismica mondiale, non ci sono forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0 da segnalare oggi 25-8-2018. Nel corso delle prossime ore, aggiornamenti sulle scosse registrate in Italia.

Al Nord: Al mattino tempo perturbato su quasi tutte le regioni con nubi a tratti compatte e fenomeni temporaleschi su Liguria, Emilia e settori nord orientali. Al pomeriggio maltempo diffuso sul Triveneto, piogge anche sui rimanenti settori. In serata attività temporalesca in ulteriore intensificazione a partire da Piemonte orientale, Liguria ed Emilia in estensione alle regioni rimanenti nelle ore successive. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Al Centro: Al mattino tempo in prevalenza stabile su tutte le regioni salvo addensamenti sul medio-basso Lazio associati a brevi piogge e attività temporalesca sull’alta Toscana. Al pomeriggio marcata instabilità convettiva su Toscana, Umbria, Marche e più localmente su interne del Lazio e Abruzzo. In serata fenomeni in esaurimento sui rilievi, peggiora a partire dal nord della Toscana con piogge in intensificazione e temporali sparsi. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali. Mari molto mossi o agitati.