Terremoto Marche oggi, venerdì 26/01/2018: scossa di magnitudo 2.4 a Fiordimonte. In serata sisma M 2.5 in Molise

Terremoto oggi Molise, 26 gennaio 2018: scossa M 2.5 in provincia di Isernia – Dati Ingv

Nella serata di oggi, venerdì 26 gennaio 2018, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto in Molise: alle ore 20:19 sisma di magnitudo 2.0 della scala Richter con epicentro a Carovilli, in provincia di Isernia, e ipocentro a 18 km di profondità. A seguire, alle ore 21:09, scossa di magnitudo 2.5 a Vastogirardi, in provincia di Isernia, con ipocentro a 17 km.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, non ha registrato scosse di terremoto in Italia, nel corso della notte di oggi, venerdì 26 gennaio 2018. Stamane, alle ore 6:21, scossa di magnitudo 2.4 a Fiordimonte, in provincia di Macerata, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. Evento localizzato 32 km ad est di Foligno, 59 km ad est di Perugia.

Alle ore 7:48 di oggi, scossa di terremoto di magnitudo 2.2 a Castelsantangelo sul Nera, in provincia di Macerata. Ipocentro ad 8 chilometri di profondità. Evento localizzato 37 chilometri ad est di Foligno, 53 chilometri a nord ovest di Teramo, 57 km a nord est di Terni. Ieri sera, alle 21:33, lieve sisma M 2.1 costa siciliana nord orientale, con ipocentro a 121 chilometri. […]