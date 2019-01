Terremoto oggi Lazio 26 gennaio 2019, scossa M 2.2 in provincia di Rieti | Dati INGV

Terremoto oggi Calabria 26 gennaio 2019

Tre scosse di terremoto registrate in Calabria oggi, tutte nel distretto sismico costa calabra nord occidentale. Alle ore 1:10 M 2.0, epicentro in mare, ipocentro a 18 km. Alle ore 2:01 sisma M 2.4 epicentro in mare, a 20 km da Acquappesa, in provincia di Cosenza, 44 km ad ovest di Cosenza, 67 km a nord ovest di Lamezia Terme, 90 chilometri a nord ovest di Catanzaro. Alle 7:19 scossa M 2.3, epicentro in mare, ipocentro ad 11 chilometri di profondità.

Terremoto 25 gennaio 2019, ieri sera scossa in Emilia Romagna

Alle ore 22:02 di ieri sera, scossa di terremoto di magnitudo 2.8 in Emilia Romagna. Epicentro a Solarolo, in provincia di Ravenna. Ipocentro a 22 chilometri di profondità. Evento localizzato a 5 km da Solarolo e Faenza, 7 km da Cotignola e Castel Bolognese, 8 km da Bagnara di Romagna, 9 km da Mordano, 10 chilometri da Lugo, 14 km ad est di Imola, 17 km a nord ovest di Forlì.