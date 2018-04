Terremoto Marche oggi, martedì 3 aprile 2018: scossa di magnitudo 3.2 in provincia di Macerata

Terremoto oggi Marche 3 aprile 2018, scossa M 3.2 provincia di Macerata – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha registrato tre scosse di terremoto in Italia nella notte di oggi, martedì 3 aprile 2018. Alle ore 00:44, sisma M 3.5 mar Ionio meridionale, epicentro in mare, al largo, ipocentro a 152 chilometri. Alle 00:47, scossa di magnitudo 2.3, distretto costa calabra sud occidentale. Epicentro in mare, ad 11 chilometri da Ricadi, in provincia di Vibo Valentia. Ipocentro a 64 km. Alle ore 2:41, sisma di magnitudo 2.0 a Monte Cavallo, provincia di Macerata. Ipocentro ad 8 km.

Nella mattinata di oggi, alle ore 6:46, sisma di magnitudo 2.6 nel distretto Tirreno meridionale, epicentro in mare, 55 km a nord di Trapani, 79 km a nord di Marsala. Ipocentro a 9 chilometri di profondità. Alle ore 7:02 di stamane, scossa di terremoto di magnitudo 2.4 a Monte Cavallo, in provincia di Macerata. Ipocentro ad 8 chilometri. Evento localizzato 27 km ad est di Foligno, 54 km ad est di Perugia, 56 km a nord est di Terni. Alle ore 9:03, scossa di magnitudo 3.2 a Muccia, in provincia di Macerata. Ipocentro a 9 chilometri di profondità. Evento localizzato 30 km ad est di Foligno, 54 km ad est di Perugia. […]