Terremoto oggi Marche 30 dicembre 2017, scossa M 2.4 in provincia di Macerata – Dati Ingv

Per quanto riguarda la situazione sismica mondiale, non ci sono forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0 da segnalare oggi 30-12-2017. Nel corso delle prossime ore, aggiornamenti sugli eventi sismici registrati in Italia.

Previsioni meteo 30 dicembre 2017 – Al Nord: Al mattino nubi a tratti compatte sul versante alpino con possibilità di nevicate a quote inferiori ai 400 sui settori centro-orientali, più in alto sulle Alpi piemontesi; clima in genere più stabile e asciutto altrove. Al pomeriggio situazione invariata con fenomeni più intensi sull’Alto Adige. In serata cieli sereni o poco nuvolosi sulle pianure, persiste instabilità lungo l’arco alpino. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino variabilità sparsa ma senza fenomeni su tutte le regioni. Al pomeriggio nubi in aumento sulla Toscana e sull’alto Lazio, schiarite più ampie altrove. In serata possibilità di deboli piogge o pioviggini sulla Toscana centrale, più asciutto sul resto delle regioni. Temperature minime e massime stazionarie. Venti deboli o moderati nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.