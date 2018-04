Terremoto oggi Marche, martedì 25/04/2018: scossa di magnitudo 3.5 con epicentro a Muccia (MC)

Terremoto oggi Marche, mercoledì 25 aprile 2018: scossa M 3.5 in provincia di Macerata | Dati INGV

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato due scosse di terremoto in Italia nel corso della notte di oggi, mercoledì 25 aprile 2018. Il primo sisma, di magnitudo 3.5, è stato registrato alle ore 03:08 nel comune di Muccia, in provincia di Macerata, con ipocentro profondo 7 km. Il terremoto si è verificato a 31 km a est di Foligno e a 54 km a est di Perugia; comuni limitrofi Pieve Torina (2 km), Fiordimonte (5 km) e Camerino (8 km). Il secondo sisma, di magnitudo 2.5, è stato rilevato nel comune di Guardialfiera, in provincia di Campobasso, con ipocentro profondo 9 chilometri. Il terremoto si è verificato a 51 km a ovest di San Severo e a 74 km a ovest di Foggia; comuni limitrofi Acquaviva Collecroce (4 km), Palata (6 km) e Larino (10 km). Alle ore 11.09 terremoto di magnitudo 2.8 registrato sulla Costa Calabra Sud Orientale, in provincia di Reggio Calabria, con ipocentro profondo 31 chilometri.

Varie scosse di terremoto registrate in Italia ieri, martedì 24 aprile 2018, dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia: alle ore 00:59 sisma di magnitudo 2.0 a Campotosto, in provincia de L’Aquila. Ipocentro ad 11 chilometri di profondità. Alle ore 4:24, scossa di magnitudo 2.3 a Monte Cavallo, provincia di Macerata, con ipocentro a 9 km. Evento localizzato 26 km ad est di Foligno, 52 km ad est di Perugia. magnitudo 2.5 e 2.9 della scala Richter, epicentro a Monte Cavallo, in provincia di Macerata, ipocentro a 8 e 5 km di profondità. Alle ore 5:22 lieve scossa di terremoto M 2.2 a Pieve Torina, provincia di Macerata. Ipocentro a 9 km di profondità. Evento localizzato 30 km ad est di Foligno, 54 km ad est di Perugia, 63 km a nord est di Terni, 68 km a nord ovest di Teramo. Altre due scosse poi, entrambe alle ore 16:57: magnitudo 2.5 e 2.9 della scala Richter, epicentro a Monte Cavallo, in provincia di Macerata, ipocentro a 8 e 5 km di profondità. In serata (ore 20.23 e 20.34) altri due eventi sismici di magnitudo 2.3 e 2.2 a Monte Cavallo, ipocentro a 5 e 9 km. Alle 23:23 sisma di magnitudo 2.0 con epicentro a Preci, in provincia di Perugia, e ipocentro a 11 km di profondità.