Terremoto oggi, martedì 11 ottobre 2022, scossa di magnitudo 2.5 nelle Marche, epicentro in provincia di Ascoli Piceno – Dati Ingv

Terremoto oggi, martedì 11 ottobre 2022, scossa di magnitudo 2.5 nelle Marche, epicentro in provincia di Ascoli Piceno

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 nelle Marche alle ore 22:13 di oggi, martedì 11 ottobre 2022. Epicentro ad Arquata del Tronto, ipocentro a 10 km. Scossa avvertita dalla popolazione, anche se non si segnalano per fortuna danni a persone o cose, data la magnitudo contenuta. Evento sismico localizzato a 7 km da Arquata del Tronto, 10 km da Norcia ed Accumoli, 12 km da Montegallo, 13 km da Castelsantangelo sul Nera, 42 km ad ovest di Teramo.

Scossa M 2.6 in Calabria

Nel pomeriggio invece scossa di terremoto di magnitudo 2.6 in calabria alle ore 15:44. Epicentro a Savelli, in provincia di Crotone. Ipocentro ad 11 chilometri di profondità. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione locale in prossimità dell’epicentro. Scossa localizzata a 5 km da Savelli, 8 km da Bocchigliero, 9 km da Castelsilano, 11 km da San Giovanni in Fiore e Campana, 12 km da Verzino e Cerenzia, 14 km da Caccuri, 16 km da Longobucco, Umbriatico e Pallagorio, 17 km da Mandatoriccio e Pietrapaola, 18 km da Cotronei, Scala Coeli e Caloveto, 19 km da Cropalati, 20 km da Belvedere di Spinello, 42 km ad est di Cosenza.

Le altre scosse registrate oggi

Oggi l’INGV ha registrato anche altre scosse di terremoto: alle 00:43 lieve scossa di magnitudo 2.1 sul Vesuvio, in provincia di Napoli. Ipocentro profondo 4 chilometri. Scossa localizzata a 6 km da Torre del Greco, 14 km da Napoli, 15 km da Castellammare di Stabia e 29 km da Caserta. Alle ore 5.40 scossa di terremoto di magnitudo 2.2 con epicentro a San Damiano Macra, in provincia di Cuneo, ipocentro profondo 13 chilometri.

Le scosse di terremoto all’estero

Nella giornata di oggi, martedì 11 ottobre 2022, l’Ingv non ha registrato nel mondo scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 5.0. Seguite la nostra pagina dedicata ai terremoti in tempo reale per conoscere costantemente la situazione sismica nel nostro paese e nel mondo.