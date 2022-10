Terremoto oggi, martedì 18 ottobre 2022: scossa di magnitudo 3.0 in Calabria, epicentro in provincia di Catanzaro – Dati Ingv

Terremoto oggi, martedì 18 ottobre 2022: scossa di magnitudo 3.0 in Calabria, epicentro in provincia di Catanzaro

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 in Calabria alle ore 5:10 di oggi, martedì 18 ottobre 2022. Epicentro a San Floro, in provincia di Catanzaro, ipocentro a 37 chilometri di profondità. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione in prossimità dell’epicentro, ma fortunatamente non si registrano danni a persone o cose.

I comuni interessati

La scossa è stata localizzata a 8 km da San Floro, Borgia e Catanzaro, 10 km da Stalettì e Squillace, 12 km da Caraffa di Catanzaro e Settingiano, 13 km da Montauro, 14 km da Gasperina, Soveria Simeri, Simeri Crichi, Vallefiorita e Sellia Marina, 15 km da Marcellinara, Amaroni e Tiriolo, 16 km da Montepaone e Girifalco, 17 km da Palermiti, Sellia, Soverato, Pentone, Cortale, Miglierina, Amato e Gimigliano, 30 km a sud est di Lamezia Terme, 53 km a sud ovest di Crotone.

Le scosse registrate ieri

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato in Italia nella giornata di ieri una sola scossa di terremoto di magnitudo 2.0 o superiore. Sisma di magnitudo 2.7 avvenuto alle ore 10.14 nel Mar Tirreno Meridionale, a Nord della Sicilia, con ipocentro profondo 30 chilometri. La scossa non è stata avvertita sulla terraferma e si è verificata a 87 km da Bagheria e 90 km da Palermo.

Le scosse di terremoto all’estero

Nella giornata di oggi, martedì 18 ottobre 2022, l’INGV non ha rilevato nel mondo nessuna scossa di terremoto di magnitudo 5.0 o superiore al momento. Seguite la nostra pagina dedicata ai terremoti in tempo reale per conoscere costantemente la situazione sismica nel nostro paese e nel mondo.