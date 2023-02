Terremoto oggi, mercoledì 15 febbraio 2023, scossa di magnitudo 2.4 in provincia di Campobasso – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 a Sant’Elia a Pianisi, in provincia di Campobasso, alle ore 19:26 di stasera, mercoledì 15 febbraio 2023. Ipocentro a 14 chilometri di profondità. Non sono state registrate repliche di magnitudo pari o superiore al secondo grado della scala Richter di rilevazione sismica.

I comuni interessati

Il sisma è stato localizzato a 3 km da Sant’Elia a Pianisi, 6 km da Monacilioni, 7 km da Ripabottoni, Macchia Valfortore e Pietracatella, 8 km da Bonefro e Campolieto, 9 km da Provvidenti, Colletorto e San Giuliano di Puglia, 10 km da Morrone del Sannio, 11 km da Casacalenda e Carlantino, 12 km da Toro, San Giovanni in Galdo e Montelongo, 13 km da Santa Croce di Magliano, Castellino del Biferno e Celenza Valfortore, 43 km ad ovest di San Severo, 58 km a nord di Benevento.

Le altre scosse registrate oggi

L’Ingv ha registrato anche altre scosse di terremoto oggi in Italia: in serata scosse M 2.2 sulla costa catanese, ipocentro a 10 km. Alle ore 6.34 di oggi scossa di magnitudo 2.0 al largo della Costa Catanese, ipocentro profondo 23 km. Alle ore 1.43 sisma di magnitudo 2.0 a Terni, in Umbria, con ipocentro a 8 chilometri di profondità. Alle ore 1.34 terremoto di magnitudo 2.4 sulla Costa Marchigiana Fermana, ipocentro profondo 9 km.

Le scosse di terremoto all’estero

Nella giornata di oggi, mercoledì 15 febbraio 2023, l’Ingv ha registrato un forte terremoto di magnitudo 6.0 nelle Filippine alle ore 19:10, ipocentro a 20 km. Seguite la nostra pagina dedicata ai terremoti in tempo reale per conoscere costantemente la situazione sismica nel nostro paese e nel mondo.