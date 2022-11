Terremoto oggi, mercoledì 2 novembre 2022, scossa di magnitudo 3.0 avvertita nelle Marche, epicentro in provincia di Ascoli Piceno – Dati Ingv

Terremoto oggi, mercoledì 2 novembre 2022, scossa di magnitudo 3.0 avvertita nelle Marche, epicentro in provincia di Ascoli Piceno

Vediamo in questo articolo quali scosse di terremoto sono state registrate in Italia oggi, mercoledì 2 novembre 2022. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 nelle Marche alle ore 19:31 di stasera. Il sisma è stato avvertito dalle popolazione in prossimità dell’epicentro, avvenuto a Roccafluvione, in provincia di Ascoli Piceno.

I comuni interessati

Scossa localizzata a 2 km da Roccafluvione, 4 km da Venarotta, 6 km da Palmiano, 8 km da Ascoli Piceno, 10 km da Acquasanta Terme, 12 km da Montegallo e Valle Castellana, 13 km da Folignano e Force, 14 km da Montemonaco, Comunanza e Rotella, 15 km da Montefortino, 16 km da Castignano e Montefalcone Appennino, 17 km da Arquata del Tronto, Montedinove, Appignano del Tronto e Maltignano.

Le altre scosse registrate oggi

L’Ingv ha registrato anche un un sisma di magnitudo 2.1 alle ore 10:39 di oggi in Campania, con epicentro in provincia di Napoli, sul Vesuvio. ipocentro a 0 km di profondità. Non sono state registrate repliche successive. Il sisma è stato localizzato a 5 km da Boscotrecase, Trecase e Ottaviano, 6 km da Terzigno, Massa di Somma, San Sebastiano al Vesuvio, Boscoreale, Somma Vesuviana e Sant’Anastasia, 7 km da San Giuseppe Vesuviano, Pollena Trocchia, Portici, Torre del Greco, Torre Annunziata e Ercolano, 8 km da Cercola e San Giorgio a Cremano, 9 km da Poggiomarino, 10 km da Pompei, San Gennaro Vesuviano e Volla, 16 km da Napoli. Non sono state registrate altre scosse in Italia oggi.

Le scosse di terremoto all’estero

Nella giornata di oggi, mercoledì 2 novembre 2022, l’INGV ha rilevato due forti scosse di terremoto all’estero, M 6.0 alle isole Sandwich alle ore 15:17, ipocentro a 20 km e M 6.0 in Oceano Pacifico alle 5:53, ipocentro a 1 km. Seguite la nostra pagina dedicata ai terremoti in tempo reale per conoscere costantemente la situazione sismica nel nostro paese e nel mondo.