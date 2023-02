Terremoto oggi, mercoledì 22 febbraio 2023, scossa di magnitudo 2.4 in provincia di Campobasso – Dati Ingv

Terremoto oggi, mercoledì 22 febbraio 2023, scossa di magnitudo 2.4 in provincia di Campobasso

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 in Molise alle ore 14:47 del pomeriggio di oggi, mercoledì 22 febbraio 2023. Epicentro a Vinchiaturo, in provincia di Campobasso, ipocentro a 15 chilometri di profondità. Non sono state registrate repliche di magnitudo pari o superiore al secondo grado della scala Richter.

I comuni interessati

Il sisma è stato localizzato ad 1 km da Vinchiaturo, 5 km da San Giuliano del Sannio, 6 km da Baranello, 7 km da Cercepiccola, Colle d’Anchise, Guardiaregia e Mirabello Sannitico, 8 km da Ferrazzano, Busso e Campochiaro, 9 km da Sepino e San Polo Matese, 10 km da Campobasso e Bojano, 11 km da Cercemaggiore, Spinete e Oratino, 12 km da Casalciprano, 42 km a nord ovest di Benevento, 51 km a nord est di Caserta.

Le altre scosse registrate oggi

L’Ingv oggi ha registrato solamente un’altra scossa di terremoto, alle ore 11.07 di oggi. Sisma di magnitudo 2.1 nelle Marche, con epicentro a 2 km da Pollenza, in provincia di Macerata, ipocentro profondo 8 chilometri. La scossa è stata di lieve intensità ed è stata localizzata a 2 km da Pollenza, 3 km da Treia, 40 km da Ancona, 63 km da Foligno e 67 km da Fano.

Le scosse di terremoto all’estero

Nella giornata di oggi, mercoledì 22 febbraio 2023, l’INGV non ha rilevato scosse di magnitudo 6.0 o superiore all’estero. Seguite la nostra pagina dedicata ai terremoti in tempo reale per conoscere costantemente la situazione sismica nel nostro paese e nel mondo.