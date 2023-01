Terremoto oggi, mercoledì 4 gennaio 2023: terremoto M 3.5 nelle Marche, epicentro sulla Costa Pesarese – Dati INGV

Sciame sismico nelle Marche: tutte le scosse di terremoto rilevate dall’INGV oggi, 4-1-2022

Trema la terra nelle Marche! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato nella giornata di oggi, mercoledì 4 gennaio 2023, uno sciame sismico con epicentro al largo della Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro, Urbino): il terremoto più intenso è quello di magnitudo 3.5 avvenuto alle ore 16.55, ipocentro profondo 9 chilometri ed evento sismico verificatosi a 27 km da Fano, 31 km da Pesaro e 45 km da Ancona. A seguire repliche di magnitudo compresa tra 2.1 e 3.3

Le altre scosse

Alle ore 19.21 di oggi, 4-1-2022, scossa di terremoto di magnitudo 2.4 al largo del Mar Tirreno Meridionale, ipocentro profondo 16 chilometri, evento sismico avvenuto a 71 km da Cosenza e 79 km da Lamezia Terme. Alle ore 4.21 sisma di magnitudo 2.1 nella Costa Siciliana Nord Orientale (Messina) con ipocentro a 115 chilometri di profondità, scossa verificatasi a 115 chilometri di profondità, terremoto a 26 km da Messina e 38 km da Reggio Calabria.

Le scosse della notte

Una forte scossa è stata rilevata anche nelle primissime ore di oggi: alle ore 1.08 scossa di magnitudo 3.1 con epicentro a Gambettola, in provincia di Forlì-Cesena, ipocentro localizzato a 18 chilometri di profondità, evento sismico avvenuto a 8 km da Cesena, 20 km da Rimini, 26 km da Forlì, 35 km da Ravenna, 41 km da Faenza e 52 km da Pesaro.

Le scosse di terremoto all’estero

Nella giornata di oggi, mercoledì 4 gennaio 2023, l’Ingv non ha registrato alcuna scossa di terremoto rilevante nel mondo. Seguite la nostra pagina dedicata ai terremoti in tempo reale per conoscere costantemente la situazione sismica nel nostro paese e nel mondo.