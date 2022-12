Terremoto oggi, mercoledì 7 dicembre 2022, scossa di magnitudo 3.1 in Sicilia, in provincia di Messina – Dati Ingv

Terremoto oggi, mercoledì 7 dicembre 2022, scossa di magnitudo 3.1 in Sicilia, in provincia di Messina

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 in Sicilia alle ore 9:36 di oggi, mercoledì 7 dicembre 2022. Epicentro sulle isole Eolie, in provincia di Messina, ipocentro a 293 chilometri di profondità, quindi molto profondo. Non sono state registrate repliche successive, di magnitudo pari o superiore a 2.0.

I comuni interessati

La scossa è stata localizzata a 7 km da Malfa, 8 km da Santa Marina Salina, 9 km da Leni, 20 km da Lipari, 77 km a nord ovest di Messina, 89 km a nord ovest di Reggio Calabria. In questa zona avvengono spesso scosse di terremoto nel corso dell’anno, talvolta anche di magnitudo superiore a questa. In genere la maggior parte degli eventi sismici però è di lieve intensità.

Le altre scosse registrate oggi

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato in Italia anche altre scosse di terremoto per il momento: Alle 12:06 scossa M 3.0 sulla costa marchigiana pesarese, ipocentro a 10 km. Alle 9:08 sisma di magnitudo 2.2 sempre nelle Marche, con epicentro sulla costa marchigiana pesarese. Ipocentro ad 8 km di profondità. Evento localizzato 26 km a nord est di Fano, 29 km ad est di Pesaro, 49 km a nord ovest di Ancona. Nella zona è in corso uno sciame sismico dal 9 novembre.

CONTINUA A LEGGERE

Le scosse di terremoto all’estero

Nella giornata di oggi, mercoledì 7 dicembre 2022, l’Ingv non ha registrato forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0. Seguite la nostra pagina dedicata ai terremoti in tempo reale per conoscere costantemente la situazione sismica nel nostro paese e nel mondo.