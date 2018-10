Terremoto oggi Molise 11 ottobre 2018, scossa M 2.0 provincia di Isernia – Dati Ingv

Per quanto riguarda la situazione sismica mondiale, da segnalare due forti scosse di terremoto nella notte di oggi, 11-10-2018: M 6.5 Papua Nuova Guinea alle ore 00:00, ipocentro a 140 km, M 6.6 Isole Curili alle ore 1:16, ipocentro a 10 km. Nel corso delle prossime ore aggiornamenti sulle scosse registrate in Italia.

Al Nord: Al mattino maltempo con temporali localmente a carattere di nubifragio al Nord Ovest, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo instabile con acquazzoni e piogge sparse anche verso i settori orientali. In serata ancora piogge sparse su tutte le regioni con cieli generalmente nuvolosi. Temperature minime in aumento e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti Orientali o Sud Orientali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Al Centro: Al mattino possibili piogge o pioviggini specie sulla Toscana, tempo stabile sulle altre regioni ma con molte nubi. Al pomeriggio ancora tempo instabile soprattutto sul versante Tirrenico con acquazzoni sparsi, più asciutto sull’Adriatico ma con nubi anche compatte. In serata precipitazioni sparse su Toscana, Umbria e Lazio, tempo stabile altrove con addensamenti anche consistenti. Temperature minime in rialzo e massime in calo. Venti moderati Sud Orientali. Mari generalmente mossi o molto mossi.