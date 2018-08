Terremoto oggi Molise, 16 agosto 2018: scossa M 5.2 in provincia di Campobasso – Dati INGV

Di seguito il riepilogo delle scosse di terremoto registrate nella giornata di oggi, giovedì 16 agosto 2018: alle ore 7:11 sisma di magnitudo 2.0 in mare, epicentro nel distretto Costa Garganica e ipocentro a 27 km di profondità: alle 7:58 scossa di magnitudo 2.0 con epicentro a Calatafimi Segesta, in provincia di Trapani, e ipocentro a 10 km di profondità: alle 15:41 sisma di magnitudo 2.6 con epicentro a Pietraperzia, in provincia di Enna, e ipocentro a 20 km di profondità; alle ore 15:43 sisma di magnitudo 2.0 a Pieve Torina e poco dopo sisma di magnitudo 2.3 sempre a Pieve Torina, in provincia di Macerata, in entrambi i casi con ipocentro a 8 km di profondità.