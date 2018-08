Terremoto Molise oggi, lunedì 20 agosto 2018: scossa M 3.0 a Montecilfone (CB), in serata replica M 3.1 in provincia di Campobasso

Terremoto oggi Molise 20 agosto 2018: scossa M 3.1 in provincia di Campobasso | Dati INGV

Nella serata di oggi, lunedì 20 agosto 2018, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto in Molise: alle 20:32 sisma di magnitudo 3.1 con epicentro a Larino, in provincia di Campobasso, e ipocentro a 13 km di profondità.

Nel corso del pomeriggio, alle 16:05, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 ad Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, con ipocentro profondo 8 chilometri.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato nella notte di oggi, lunedì 20 agosto 2018, alle ore 02.07 una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 in Molise a Montecilfone, in provincia di Campobasso, con ipocentro profondo 26 chilometri, 48 km a ovest di San Severo. Nella stessa notte rilevati anche i seguenti sismi: alle 02.06 magnitudo 2.1 sempre a Montecilfone (CB) con ipocentro a profondità 17 km, alle 04.06 magnitudo 2.4 a Norcia, in provincia di Perugia, con ipocentro profondo 10 km (39 km a est di Foligno) alle 04.25 magnitudo 2.4 a Fiordimonte, in provincia di Macerata, con ipocentro a profondità 9 km (33 km a est di Foligno), alle 06.50 magnitudo 2.2 a Sigillo, in provincia di Perugia, con ipocentro profondo 9 km (34 km a nord est di Perugia).

Ieri, domenica 20 agosto 2018, alle ore 00:22 rilevata una scossa di magnitudo 2.0 a Pietralunga, in provincia di Perugia, con ipocentro profondo 7 chilometri, 33 km a nord ovest di Perugia. Sempre in Italia, e nella stessa data, rilevate le seguenti scosse: alle 03:01 sisma di magnitudo 2.9 sulla Costa Garganica (vicino Foggia) con ipocentro profondo 6 chilometri e una scossa di magnitudo 4.6 sul Mar Tirreno Meridionale con ipocentro a profondità 530 km alle ore 8:29. Alle ore 21:56 scossa di M. 2.1 a Montecilfone (CB) con ipocentro a 23 km. […]