Terremoto oggi nel centro Italia, 9 novembre 2022: scossa M 5.7 registrata in mare. I dati ufficiali INGV

Scossa di terremoto M 5.7 avvertita nel centro e nel nord Italia

Un’intensa scossa di terremoto è stata avvertita questa mattina in diverse Regioni del centro e nord Italia: il sisma, di magnitudo 5.7 della scala Richter, è stato registrato alle 7:07 in mare, ma è stato distintamente avvertito sulla terraferma. Numerose le segnalazioni provenienti da Marche, Umbria, Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo e Trentino Alto Adige. Tanta paura tra la popolazione, ma al momento non si hanno notizie di danni a cose o persone.

I dati ufficiali del sisma

La scossa di terremoto di magnitudo 5.7 della scala Richter, come riportano i dati ufficiali dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è stata registrata alle 7:07 di oggi, mercoledì 9 novembre 2022, in mare, con epicentro sulla Costa Marchigiana Pesarese e ipocentro localizzato a 8 km di profondità. Tra le città più vicine sulla terraferma troviamo Fano a 31 km, Pesaro a 35 km, Ancona a 47 km, Rimini a 61 km, Cesena a 87 km.

Le altre scosse di terremoto registrate oggi in Italia

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una sola altra scossa di terremoto nella giornata di oggi, in Italia, finora: alle 2:13 sisma di magnitudo 2.4 in mare, con epicentro nel Tirreno Meridionale e ipocentro localizzato a 31 km di profondità. Numerose, invece, le scosse di terremoto di magnitudo inferiore a 2.0, cosiddette strumentali perché per lo più percettibili tramite appositi strumenti.

Per quanto riguarda l’esterno, non sono state registrate finora scosse di terremoto di magnitudo uguale o superiore a 6.0. Da segnalare, nella serata di ieri (21:27 ore italiane) una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.9 registrata in Nepal: il sisma ha provocato la morte di almeno 6 persone e il ferimento di altre cinque.