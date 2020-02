Terremoto oggi nel Lazio, 1 febbraio 2020: nel pomeriggio scossa M 2.8 in provincia di Rieti – Dati INGV L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto nel Lazio nel pomeriggio di oggi, sabato 1 febbraio 2020: alle 16:09 sisma di magnitudo 2.8 ad Accumoli, in provincia di Rieti, e ipocentro a 10 km di profondità. Le altre scosse di terremoto registrate oggi in Italia Tra i comuni nei pressi dell’epicentro della scossa di terremoto registrata quest’oggi ad Accumoli troviamo Cittareale e Amatrice, entrambi in provincia di Rieti. Non sono stati registrati altri eventi sismici di magnitudo uguale o superiore a 2.0 in Italia finora. Tra le scosse di magnitudo inferiore, cosiddette strumentali, segnaliamo un sisma di magnitudo 1.6 registrato alle 12:41 a Pietralunga, in provincia di Perugia, e un altro sisma di magnitudo 1.6 ad Accumoli alle 17:17. La scossa di terremoto più intensa registrata ieri in Italia Quattro, invece, le scosse di terremoto registrate dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nella giornata di ieri in Italia: la più intensa, di magnitudo 2.6, registrata in serata, alle ore 23:41, a Potenza, con ipocentro a 9 km di profondità.

Le altre scosse di terremoto registrate ieri Di seguito le altre scosse di terremoto registrate nella giornata di ieri in Italia: alle 00:03 sisma di magnitudo 2.1 ad Albi, in provincia di Catanzaro, con ipocentro a 9 km di profondità; alle 3:02 scossa di magnitudo 2.1 ad Accumoli, in provincia di Rieti, con ipocentro a 11 km di profondità; alle 18:08 sisma di magnitudo 2.0 a Santo Stefano d’Aveto, in provincia di Genova, con ipocentro a 10 km di profondità. All’estero, da segnalare alle 2:26 una scossa di magnitudo 5.0 in Romania con ipocentro a 108 km di profondità.