Terremoto oggi nelle Marche, 11 settembre 2022: scossa M 2.4 in provincia di Macerata – Dati INGV

Terremoto oggi, scossa M 2.4 in provincia di Macerata

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto nelle Marche nel pomeriggio di oggi, domenica 11 settembre 2022: il sisma, di magnitudo 2.4 della scala Richter, è stato registrato alle 15:21 a Loro Piceno, in provincia di Macerata, con ipocentro a 20 km di profondità. Tra i comuni nei pressi dell’epicentro troviamo Ripe San Ginesio, Massa Fermana, Montappone, Colmurano, Urbisaglia, Mogliano, Monte Vidon Corrado, Sant’Angelo in Pontano, Falerone, Petriolo, San Ginesio e Montegiorgio.

Le altre scosse di terremoto registrate oggi in Italia

Non sono state registrate altre scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 2.0 della scala Richter nella giornata di oggi, in Italia, finora. Numerose, invece, le scosse di magnitudo inferiore, cosiddette strumentali perché per lo più percettibili solo tramite appositi strumenti: la più intensa, di magnitudo 1.9, è stata registrata alle 14:59 in mare, con epicentro nel Tirreno Meridionale e ipocentro a 151 km di profondità.

Le scosse di terremoto registrate ieri in Italia

Queste, invece, le scosse di terremoto registrate ieri in Italia: alle 2:21 sisma di magnitudo 2.0 a Sarnano, in provincia di Macerata, con ipocentro a 26 km di profondità; alle 8:25 scossa di magnitudo 2.2 a Pieve di Cento, in provincia di Bologna, con ipocentro a 10 km di profondità; alle 12:09 sisma di magnitudo 2.4 nell’Adriatico Centrale, con ipocentro a 12 km di profondità; alle 17:32 scossa di magnitudo 2.4 a Pontebba, in provincia di Udine, con ipocentro a 1 km di profondità; alle 20:36 sisma di magnitudo 2.7 a Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze, con ipocentro a 9 km di profondità.

CONTINUA A LEGGERE

La scossa di terremoto più intensa registrata all’estero

Per quanto riguarda l’estero, all’1:46 ora italiana è stata registrata una forte scossa di terremoto di magnitudo 7.4 in Papua Nuova Guinea, con ipocentro a 91 km di profondità, che ha provocato danni e vittime. Continua a seguirci su Centrometeoitaliano.it per rimanere aggiornato sulla situazione sismica in Italia e nel mondo.