Terremoto oggi nelle Marche, 12 settembre 2021: in serata scossa M 2.5 in provincia di Macerata

Oltre agli eventi sismici già menzionati, nella giornata di oggi l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato anche numerose scosse di terremoto di magnitudo inferiore a 2.0, cosiddette strumentali perché per lo più percettibili solo tramite appositi strumenti: la più intensa, di magnitudo 1.9, è stata registrata nella notte, alle 4:38, in mare. Il sisma è stato localizzato nel Tirreno Meridionale, con ipocentro a 101 km di profondità. Leggi anche Scossa di terremoto intensamente avvertita nel Mediterraneo: trema zona altamente sismica, dati ufficiali EMSC

Diverse le scosse di terremoto registrate nella giornata odierna finora: alle 00:49 sisma di magnitudo 2.1 a Premilcuore, in provincia di Forlì-Cesena, con ipocentro a 9 km di profondità; alle 4:06 scossa di magnitudo 2.4 a Vallelonga, in provincia di Vibo Valentia, con ipocentro a 6 km di profondità; alle 8:35 sisma di magnitudo 2.3 sulla Costa Marchigiana Anconetana, con ipocentro a 10 km di profondità; alle 10:54 scossa di terremoto di magnitudo 2.4 ad Accumoli, in provincia di Rieti, con ipocentro a 9 km di profondità. Leggi anche Forte terremoto M 4.4 nelle Isole del Dodecaneso. I dati ufficiali EMSC

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto nelle Marche nella serata di oggi , domenica 12 settembre 2021: alle 19:38 un sisma di magnitudo 2.5 è stato registrato a Bolognola, in provincia di Macerata, con ipocentro a 25 km di profondità. In precedenza, alle 13:34, un’altra scossa di magnitudo 2.0 era stata registrata a Bolognola, con ipocentro a 26 km di profondità. Tra i comuni nei pressi dell’epicentro troviamo Sarnano, Amandola (FM), Acquacanina, Mortefortino (FM) e Fiastra. Leggi anche TERREMOTO INTENSO nettamente avvertito poco fa: scossa registrata nel Mediterraneo. I dati ufficiali EMSC

Nella giornata di ieri, sabato 11 settembre 2021, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una sola scossa di terremoto in Italia: il sisma, di magnitudo 2.0, è stato localizzato in mare, nel Tirreno Meridionale, con ipocentro a 131 km di profondità.

Scossa M 5.0 avvertita in Indonesia

Per quanto riguarda l’estero, nella giornata di oggi sono state registrate diverse scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 5.0 della scala Richter: da segnalare un sisma di magnitudo 5.0 registrato alle 11:02 ora italiana sulle coste di Sumatra, in Indonesia, con ipocentro a 80 km di profondità. La scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione residente nell’area. Continua a seguirci su Centrometeoitaliano.it per ricevere gli ultimi aggiornamenti sulla situazione sismica in Italia e nel mondo.