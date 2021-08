Terremoto oggi in Basilicata, 14 agosto 2021: scossa M 3.4 in provincia di Macera – Dati INGV

Terremoto oggi in Basilicata, 14 agosto 2021: scossa M 3.4 in provincia di Macera

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto in Basilicata nella mattinata di oggi, sabato 14 agosto 2021: alle 11.29 un sisma di magnitudo 3.4 è stato registrato a Stigliano, in provincia di Matera, con ipocentro a 23 km di profondità. Tra i comuni nei pressi dell'epicentro troviamo San Mauro Forte, Ferrandina, Salandra e Craco. La scossa è stata avvertita dalla popolazione residente, ma non si segnalano danni a cose o persone. Nella notte, alle 00:35, un sisma di magnitudo 2.5 della scala Richter è stato registrato ad Urbino, con ipocentro a 40 km di profondità.

La scossa di terremoto strumentale più intensa

Nella giornata odierna sono state anche registrate dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia diverse scosse di terremoto di magnitudo inferiore a 2.0 della scala Richter, cosiddette strumentali perché per lo più percettibili solo tramite appositi strumenti: la più intensa, di magnitudo 1.8, è stata registrata alle 5:22 in mare, con epicentro nel distretto Tirreno Meridionale e ipocentro a 135 km di profondità.

Le scosse di terremoto registrate ieri in Italia

Due, invece, le scosse di terremoto registrate nella giornata di ieri in Italia, entrambe in mare: la prima, alle 23:32, di magnitudo 2.6, con epicentro nel Mar Ionio Settentrionale e ipocentro a 42 km di profondità; la seconda, poco dopo, alle 23:58, di magnitudo 2.0, con epicentro sulla Costa Marchigiana Pesarese e ipocentro a 14 km di profondità.