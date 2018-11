Terremoto oggi Veneto 17 novembre 2018, scossa M 3.1 provincia di Belluno – Dati Ingv

Terremoto oggi 17 novembre 2018, le scosse registrate nel mondo

Per quanto riguarda la situazione sismica mondiale non ci sono forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0 da segnalare oggi 17-11-2018 nel mondo. Alle 4:26 di ieri, forte scossa M 6.3 isole Salomone, ipocentro a 20 km.

Terremoto Italia ieri, 16 novembre 2018

Alle ore 9:00 e 9:05 di ieri, registrate due scosse di magnitudo 2.2 e 2.4 a Norcia, in provincia di Perugia, ipocentro ad 8 chilometri. Alle ore 2:21 scossa M 2.5 a Caldarola, in provincia di Macerata, con ipocentro a 16 km. Alle ore 2:17 sisma M 3.1 a Villapiana, in provincia di Cosenza, ipocentro a 24 km.