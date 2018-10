Terremoto oggi Puglia 13 ottobre 2018, scossa M 3.0 costa garganica – Dati Ingv

Per quanto riguarda la situazione sismica mondiale non ci sono forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 2.0 da segnalare oggi 13-10-2018. Nel corso delle prossime ore aggiornamenti sulle scosse registrate in Italia.

Previsioni meteo 13 ottobre 2018 –

Al Nord: Al mattino bel tempo e sole prevalente su tutti i settori salvo nubi innocue lungo l’arco alpino. Al pomeriggio locale instabilità attesa su Trentino occidentale e Alpi lombarde, persistono condizioni di generale stabilità altrove. In serata nubi in aumento sul Piemonte con prime piogge sui settori alpini occidentali. Temperature minime e massime stazionarie. Venti deboli orientali o nord-orientali. Mari generalmente mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino cieli in genere sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio situazione pressochè invariata con qualche nube in più attesa lungo l’arco appenninico. In serata persistono condizioni di generale stabilità con ampie schiarite. Temperature minime e massime stazionarie o in diminuzione. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.