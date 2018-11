Terremoto oggi Puglia, 9 novembre 2018: scossa M 3.5 in provincia di Bari / Dati INGV

Terremoto Puglia oggi, venerdì 9/11/2018: nel primo pomeriggio scossa di magnitudo 3.5 ad Altamura, in provincia di Bari. Sisma avvertito anche in Basilicata. Il comunicato della Regione Puglia

Scossa di terremoto in Puglia nel primo pomeriggio: non ci sono danni nè vittime

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha segnalato una scossa di terremoto in Puglia nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 9 novembre 2018: alle ore 13:45 sisma di magnitudo 3.5 della scala Richter con epicentro nei pressi di Altamura, in provincia di Bari, e ipocentro a 38 km di profondità. Tra i comuni nei pressi dell’epicentro troviamo Gravina in Puglia, Cassano delle Murge, Santeramo in Colle, Toritto e Grumo Appula, Matera.

Terremoto avvertito dalla popolazione: al momento non si segnalano danni

La scossa di terremoto registrata quest’oggi ad Altamura è stata distintamente avvertita in tutta la zona nord della Puglia e anche in Basilicata. Tanto spavento, gente in strada ma al momento non si segnalano danni a cose o persone. Numerose le segnalazioni alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco. La Regione Puglia ha diramato il seguente comunicato: “la Sala Operativa della Protezione Civile regionale resterà in costante contatto con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e i Vigili del Fuoco per seguire l’evolversi della situazione e intervenire prontamente in caso di necessità”.

Le altre scosse di terremoto registrate oggi in Italia

Alle 22.00 sisma di magnitudo 2.6 nelle Isole Eolie, nei pressi di Messina, con ipocentro a profondità 202 chilometri, evento rilevato a 52 km a nord ovest di Messina. Alle ore 21:52 registrata una scossa di M 2.2 nel Mar Tirreno Meridionale, con ipocentro a una profondità di 130 km. Il sisma è stato segnalato a 29 km a nord di Messina e a 40 km a nord ovest di Reggio Calabria. Alle ore 20.31 sisma magnitudo 2.4 sulle Isole Eolie (Messina), ipocentro profondo 181 chilometri, 49 km a nord ovest di Messina. Alle 15:55 scossa di M 2.0 a Monte Cavallo (MC) con ipocentro a 7 km. Alle ore 15.14 sisma di magnitudo 2.0 a Montemonaco, in provincia di Ascoli Piceno, ipocentro a profondità 16 chilometri, 43 km a nord ovest di Teramo, 47 km a est di Foligno. Alle 15.02 scossa di magnitudo 2.1 a Parenti, in provincia di Cosenza, con ipocentro profondo 10 chilometri, evento sismico rilevato a 17 km a est di Cosenza e 30 km a nord est di Lamezia Terme. In mattinata, alle ore 5:40, una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 è stata registrata a Salemi, in provincia di Trapani.