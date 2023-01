Terremoto oggi, sabato 21 gennaio 2023, scossa di magnitudo 3.2 nelle Marche – Dati Ingv

Terremoto oggi, sabato 21 gennaio 2023, scossa di magnitudo 3.2 nelle Marche

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 nelle Marche alle ore 19:52 di oggi, sabato 21 gennaio 2023. Epicentro sulla costa marchigiana anconetana, ipocentro ad 8 km di profondità. Evento localizzato 30 km ad est di Fano, 36 km ad est di Pesaro, 37 km a nord ovest di Ancona, 66 km ad est di Rimini.

Le altre scosse registrate oggi

L’Ingv nel corso della giornata di oggi ha registrato anche altre scosse di terremoto. Alle 18:40 scossa di magnitudo 2.0 a Monte Cavallo (MC), ipocentro a 11 km. Epicentro a 3 km da Monte Cavallo, 26 km da Foligno. Alle 18:16 sisma M 2.3 sul mar Ionio settentrionale, ipocentro a 8 km di profondità. Alle ore 8:38 di stamane scossa di magnitudo 2.4 sulla costa siciliana nord orientale, ipocentro a 113 km.

Le scosse di ieri

Ieri l’Ingv ha registrato le seguenti scosse: alle ore 18.46, terremoto di magnitudo 2.4 con epicentro a Gambettola, in provincia di Forlì-Cesena e ipocentro a 10 chilometri di profondità. Alle ore 17.12, scossa di magnitudo 2.5 al largo del Mar Adriatico Settenttrionale, ipocentro profondo 10 km. Alle ore 9:29 scossa di terremoto nelle Marche, sulla Costa Marchigiana Pesarese, magnitudo 2.5, ipocentro profondo 8 chilometri.

Le scosse di terremoto all’estero

Nella giornata di oggi, sabato 21 gennaio 2023, l’Ingv non ha registrato forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0. Seguite la nostra pagina dedicata ai terremoti in tempo reale per conoscere costantemente la situazione sismica nel nostro paese e nel mondo.