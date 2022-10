Terremoto oggi, sabato 8 ottobre 2022, scossa di magnitudo 2.0 in Friuli Venezia Giulia, epicentro in provincia di Udine – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 in Friuli Venezia Giulia alle ore 18:09 di oggi, sabato 8 ottobre 2022. Epicentro a Forni di Sotto, in provincia di Udine, ipocentro a 10 km di profondità. Non sono state registrate repliche successive di magnitudo pari o superiore al secondo grado della scala Richter di rilevazione sismica.

I comuni interessati

La scossa è stata localizzata a 4 km da Forni di Sotto, 6 km da Ampezzo, 8 km da Socchieve e Sauris, 10 km da Tramonti di Sopra, 11 km da Preone, 12 km da Forni di Sopra, Enemonzo e Raveo, 13 km da Tramonti di Sotto, 15 km da Ovaro e Prato Carnico, 16 km da Villa Santina, 17 km da Lauco e Comeglians, 20 km da Sappada e Frisanco, 49 km a nord di Pordenone, 54 km a nord ovest di Udine, 89 km a nord est di Treviso.

Le scosse registrate ieri

Nella giornata di ieri, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato due scosse di terremoto, entrambe in Sicilia. La prima scossa si è verificata sulle Isole Eolie alle ore 10:04, di magnitudo 2.5 e ipocentro a 190 km di profondità. La seconda scossa è stata avvertita in provincia di Catania. Sisma di magnitudo 2.9 a Milo, in provincia di Catania, alle ore 10:52.Ipocentro a 3 km di profondità. La scossa è stata localizzata a 19 km a nord-ovest di Acireale e a 28 km a nord di Catania. Il sisma è stato lievemente avvertito dalla popolazione. Non sono comunque stati segnalati danni.

Le scosse di terremoto all’estero

Nella giornata di oggi, sabato 8 ottobre 2022, l’Ingv non ha registrato nel mondo scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 5.0. Seguite la nostra pagina dedicata ai terremoti in tempo reale per conoscere costantemente la situazione sismica nel nostro paese e nel mondo.