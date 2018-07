Terremoto oggi Sicilia, 12 luglio 2018: scossa M 2.3 in provincia Palermo – Dati Ingv

Per quanto riguarda la situazione sismica mondiale, non ci sono forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 2.0 da segnalare oggi 12-7-2018. Nel corso delle prossime ore, aggiornamenti sulle scosse registrate in Italia.

Previsioni meteo 12 luglio 2018 – Al Nord: Al mattino precipitazioni sparse sulla Pianura Padana e sulla Liguria, tempo asciutto altrove con nubi sparse. Al pomeriggio ancora tempo instabile con acquazzoni sparsi sulle Alpi, sugli Appennini e localmente sul Friuli, stabile sulle altre zone con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata piogge e temporali sparsi sulle Alpi e sulle zone limitrofe, nuvolosità irregolare altrove ma con tempo asciutto. Temperature minime stabili o in calo e massime in aumento. Venti deboli o moderati da Sud Ovest. Mari da mossi a molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile e soleggiato salvo qualche innocua nube tra Lazio e Toscana. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di generale stabilità con sole prevalente su tutte le regioni eccetto qualche addensamento in più sugli Appennini ove non si escludono isolati acquazzoni. In serata ancora tempo asciutto sia sul versante Tirrenico che su quello Adriatico con ampi spazi di sereno. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari generalmente poco mossi.