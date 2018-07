Terremoto Sicilia oggi, giovedì 19 luglio 2018: scossa di magnitudo 2.9 a Ragalna

Terremoto oggi Sicilia, 19 luglio 2018, scossa M 2.9 provincia di Catania – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha registrato 4 scosse di terremoto in Italia nella notte di oggi, giovedì 19 luglio 2018. Tre eventi in Sicilia, uno in Umbria. Alle ore 00:22, sisma di magnitudo 2.1 a Zafferana Etnea, in provincia di Catania, ipocentro ad 8 chilometri di profondità. Alle ore 2:23, scossa di magnitudo 2.9 a Ragalna, provincia di Catania, ipocentro a 5 km. Evento localizzato 22 km a nord ovest di Acireale, 27 km a nord ovest di Catania. Replica di magnitudo 2.8 alle ore 3:49, ipocentro sempre a 5 km. Alle 3:44, sisma di magnitudo 2.4 a Pietralunga, in provincia di Perugia, con ipocentro ad 8 km.

Nella mattinata di oggi, registrate due scosse di terremoto, una in Sicilia ed una in Umbria. Alle ore 6:31, sisma di magnitudo 2.1 a Zafferana Etnea, in provincia di Catania. Ipocentro a 5 chilometri di profondità. Alle ore 6:49, scossa di magnitudo 2.3 a Castelsantangelo sul Nera, in provincia di Macerata. Ipocentro a 10 km. Evento localizzato 43 km ad est di Foligno, 45 km ad ovest di Teramo. […]