Terremoto Sicilia oggi, martedì 2 gennaio 2018: scossa di magnitudo 3.5 Isole Eolie.

Terremoto oggi Sicilia 2 gennaio 2018, scossa M 3.5 Isole Eolie – Dati Ingv

Alle ore 12:07 di oggi, scossa di terremoto di magnitudo 3.5 registrata alle Isole Eolie, con epicentro in mare, 97 chilometri a nord est di Bagheria; ipocentro a 9 chilometri; replica M 3.0 alle 12:24, stesso distretto, ipocentro a 7 km. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, non ha registrato scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 2.0 nel corso della notte di oggi, martedì 2 gennaio 2018. Alle ore 8:17 di stamattina, sisma di magnitudo 2.5 nel distretto Tirreno meridionale. Epicentro in mare, 37 chilometri a nord ovest di Messina, 49 km a nord ovest di Reggio Calabria.

Non ci sono altri eventi da segnalare oggi. Nel corso della giornata di ieri, nessuna scossa di terremoto registrata durante la mattinata, il pomeriggio e la sera. Da segnalare un evento ieri, in nottata, alle ore 00:27 sisma di magnitudo 2.2 a Cittareale, in provincia di Rieti. Ipocentro a 13 chilometri di profondità. Evento localizzato 40 km a nord ovest dell’Aquila. […]