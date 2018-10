Terremoto oggi Sicilia 22 ottobre 2018, scossa M 2.4 provincia di Catania – Dati Ingv

Per quanto concerne la situazione sismica mondiale, da segnalare tre forti scosse di terremoto in Canada, di magnitudo 6.5, 6.6 e 6.7 Richter, tra le ore 7:39 e 8:22 di oggi, 22-10-2018. Ipocentro a 10 ed 11 km di profondità. Nel corso delle prossime ore aggiornamenti sulle scosse registrate in Italia.

Previsioni meteo 22-10-2018 – Al Nord: Al mattino bel tempo su tutte le regioni salvo i settori meridionali della Romagna ove sono attese ancora deboli piogge o brevi acquazzoni. Al pomeriggio situazione piuttosto invariata con cieli in prevalenza sereni su molte regioni con reisdua nuvolosità sul versante adriatico. In serata persistono condizioni di generale stabilità atmosferica praticamente su tutte le regioni. Temperature minime e massime stazionarie o in aumento. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo fortemente instabile su Abruzzo e zone interne delle Marche con piogge diffuse e nevicate sui rilievi. Al pomeriggio tendenza ad un primo miglioramento su Marche e Abruzzo settentrionali, possibilità di locali acquazzoni sui settori pianeggianti del basso Lazio. In serata persiste maltempo sull’Abruzzo, generale stabilità altrove. Neve oltre i 1400-1500, in successivo rialzo nel corso della giornata Temperature minime e massime stazionarie o in calo. Venti deboli dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.