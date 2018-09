Terremoto oggi Sicilia 22 settembre 2018, scossa M 2.1 provincia di Catania – Dati Ingv

Per quanto riguarda la situazione sismica mondiale non ci sono forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0 da segnalare oggi 22-9-2018. Nel corso delle prossime ore aggiornamenti sulle scosse registrate in Italia. […]

Previsioni meteo 22 settembre 2018 –

Al Nord: Al mattino variabilità perturbata sulle regioni nord orientali con fenomeni temporaleschi diffusi su alto Piemonte, Trentino, Veneto e Alpi carniche, qualche addensamento anche sulla Liguria con possibilità di pioviggini, più stabile e asciutto altrove. Al pomerggio persistono condizioni di maltempo sul Triveneto, nubi in graduale aumento sul resto delle regioni. In serata fenomeni in estensione anche ai settori costieri dell’alta Romagna, migliora sui rilievi alpini nord orientali, persistono invece condizioni di clima asciutto altrove. Temperature minime in rialzo e massime in lieve calo. Venti deboli o moderati generalmente dai quadranti meridionali. Marimossi o localmente molto mossi.

Al Centro: Al mattino bel tempo e sole prevalente su tutti i settori. Al pomeriggio qualche addensamento in più atteso sui rilievi con locali acquazzoni sui rilievi abruzzesi, asciutto altrove. In serata persistono condizioni di generale stabilità con innocue nubi alte in transito su tutte le regioni. Temperature minime e massime stazionarie o in diminuzione. Venti deboli dai quadranti meridionali o sud-orientali. Mari generalmente poco mossi o mossi.