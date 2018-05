Terremoto oggi Sicilia 24 maggio 2018, scossa M 3.1 provincia di Catania – Dati Ingv

Per quanto riguarda la situazione sismica mondiale, non ci sono forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0 da segnalare oggi, 24-5-2018. Nel corso delle prossime ore, aggiornamenti sulle scosse registrate in Italia.

Previsioni meteo 24 maggio 2018 – Al Nord: Al mattino locali piogge sull’arco alpino orientale, più asciutto sulle altre zone ma con molte nubi sparse. Al pomeriggio possibili rovesci sulle Alpi centro orientali e sull’Appennino, tempo stabile altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata ancora piogge sui rilievi alpini, tempo asciutto sugli altri settori con nubi sparse. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli da Nord o da Ovest. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo generalmente stabile sia sul Tirreno che sull’Adriatico ma con cieli irregolarmente nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle zone interne con rovesci e temporali, più asciutto sulle coste con sole prevalente. In serata fenomeni in esaurimento con molte nubi sparse alternate a qualche schiarita. Temperature minime in diminuzione e massime in aumento. Venti deboli o moderati Nord Occidentali. Mari generlamente poco mossi o mossi.