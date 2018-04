Terremoto oggi Sicilia 25 aprile 2018: scossa avvertita a Milazzo, provincia di Messina – Dati Ingv

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo generalmente stabile sia sulle coste che sulle zone interne con ampi spazi di sereno alternati a qualche addensamento sparso. Al pomeriggio ancora tempo asciutto sia sui settori Peninsulari che su quelli Insulari con ampie schiarite salvo qualche nube sparsa. In serata tempo in progressivo peggioramento su Sicilia e Sardegna, più stabile altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati prevalentemente dai quadranti Sud Orientali. Mari generalmente mossi.