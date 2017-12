Per quanto riguarda la situazione sismica mondiale, non ci sono forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0 da segnalare oggi 25-12-2017. Nel corso delle prossime ore, aggiornamenti sugli eventi sismici registrati in Italia.

Previsioni meteo Italia 25 dicembre 2017 – Al Nord: Al mattino nuvolosità bassa o nebbie sulle pianure, deboli piogge o pioviggini in Liguria e ampie schiarite sui settori alpini. Al pomeriggio situazione invariata con nubi sempre più compatte lungo le aree pianeggianti, cieli sereni su Alpi e Prealpi. In serata non sono attese variazioni di rilievo con piogge più estese su Liguria ed entroterra emiliano. Temperature minime e massime stazionarie. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali Mari da poco mossi a mossi.

Al Centro: Al mattino nubi sparse e a tratti compatte sulla Toscana, ampie schiarite altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nubi in ulteriore aumento sulla Toscana con possibilità di deboli piogge lungo le aree interne, persistono schiarite sui rimanenti settori con qualche nube in più sulla fascia tirrenica. In serata cieli parzialmente nuvolosi sul Lazio, copertura compatta in Toscana con pioviggini, ampie schiarite altrove. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari generalmente poco mossi o mossi.