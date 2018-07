Terremoto oggi Sicilia, 25 luglio 2018, scossa M 2.7 provincia di Siracusa – Dati Ingv

Al Sud e sulle Isole: Al mattino generalmente soleggiato salvo qualche nube in più sulla Calabria ove non si escludono locali piogge sul Vibonese. Al pomeriggio tempo instabile con locali temporali sulla Calabria, Campania e Basilicata, stabile altrove. In serata si rinnovano condizioni di locale instabilità sulla Calabria, tempo stabile sugli altri settori con ampi spazi di sereno. Temperature minime stazionarie e massime in rialzo. Venti deboli o moderati da ovest/nord-ovest. Mari mossi o localmente molto mossi.