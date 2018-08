Terremoto Sicilia oggi, martedì 28 agosto 2018: scossa di magnitudo 2.3 costa siciliana nord orientale.

Terremoto oggi Sicilia 28 agosto 2018: scossa M 2.3 costa siciliana – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, non ha registrato scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 2.0 in Italia nella notte di oggi, martedì 28 agosto 2018. Alle ore 7:06 di stamattina, sisma di magnitudo 2.3 nel distretto costa siciliana nord orientale. Epicentro in mare, a 3 chilometri da Oliveri, in provincia di Messina. Ipocentro ad 8 km. Alle ore 9:28, sisma M 2.0 a Matera, con ipocentro a 6 chilometri.

Non ci sono altre scosse di terremoto da segnalare oggi. Alle ore 21:45 di ieri sera, sisma di magnitudo 2.8 nel distretto costa calabra sud occidentale. Epicentro in mare, 57 chilometri ad ovest di Lamezia Terme. Ipocentro a 104 chilometri di profondità. Alle ore 15:54 di ieri pomeriggio, scossa di magnitudo 2.0 a Larino, in provincia di Campobasso, con ipocentro a 17 km. […]