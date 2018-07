Terremoto oggi Sicilia, domenica 29 luglio 2018: sisma M 2.6 a Campobello di Mazara (TP)

Terremoto oggi Sicilia 29 luglio 2018, scossa M 2.6 in provincia di Trapani – Dati INGV

L’Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato diverse scosse di terremoto oggi, domenica 29 luglio 2018: la prima e la più potente finora (magnitudo 2.6), è stata rilevata alle ore 00.50 in Sicilia a Campobello di Mazara, in provincia di Trapani, con ipocentro profondo 9 chilometri, 36 km a sud est di Marsala. Alle 01:43 sisma di magnitudo 2.0 a Giarre, in provincia di Catania, con ipocentro profondo 3 chilometri, 11 km a nord di Acireale. Alle 01:49 scossa di magnitudo 2.0 a Milo, in provincia di Catania, con ipocentro profondo 16 chilometri, 12 km a nord ovest di Acireale. Alle 9.20 terremoto di magnitudo 2.3 rilevato a 4 km a sud di Reggio Calabria con ipocentro profondo 10 chilometri.

Nella giornata di ieri, sabato 28 luglio, rilevate tre scosse di terremoto in Italia. Alle ore 1:18 sisma di magnitudo 2.3 distretto Tirreno meridionale. Epicentro in mare, 39 chilometri a nord ovest di Messina, 51 chilometri a nord ovest di Reggio Calabria. Ipocentro a 171 chilometri di profondità. Alle ore 3:03, scossa di terremoto di magnitudo 2.0 in Calabria, distretto costa calabra sud occidentale. Epicentro a 18 chilometri da Tropea, in provincia di Vibo Valentia. Ipocentro a 163 km. Evento localizzato 60 km ad ovest di Lamezia Terme, 61 km a nord di Messina. Alle ore 3:45 sisma di magnitudo 2.3 nel distretto mar Ionio meridionale, ipocentro a 25 km. […]