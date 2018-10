Terremoto oggi Sicilia 6 ottobre 2018, forte scossa M 4.6 avvertita in provincia di Catania – Dati INGV

Non sono state registrate altre scosse di terremoto in Italia, oggi 6 ottobre 2018, di magnitudo uguale o superiore a magnitudo 2.0, oltre alle precedenti segnalate in Sicilia. Da segnalare che circa 24 ore prima, la terra aveva tremato sempre in provincia di Catania con epicentro a 8 km da Bronte, due scosse di M 2.2 e M 2.0.