Terremoto oggi Umbria 7 maggio 2018, scossa M 2.9 provincia di Macerata – Dati Ingv

Per quanto riguarda la situazione sismica mondiale, non ci sono forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0 da segnalare oggi 7-5-2018. Nel corso delle prossime ore, aggiornamenti sulle scosse registrate in Italia.

Previsioni meteo 7 maggio 2018 – Al Nord: Al mattino molte nubi sparse su tutte le regioni con possibilità di deboli piogge tra Piemonte e Lombardia, generalmente più asciutto sulle rimanenti regioni. Al pomeriggio situazione pressochè invariata con maggiore variabilità specie lungo l’arco alpino centrale con possibilità di rovesci. In serata fenomeni in generale esaurimento e schiarite più ampie al Nord Est. Temperature minime e massime stazionarie o in diminuzione. Venti deboli o moderati da nord o da ovest. Mari generalmente poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino nuvolosità sparsa su molte regioni ma senza fenomeni di rilievo. Al pomeriggio instabilità in intensificazione con temporali lungo l’arco appenninico in sviluppo verso le aree tirreniche, più asciutto sulle regioni adriatiche. In serata fenomeni in progressiva attenuazione con residui rovesci sulle zone interessate. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari da poco mossi a mossi.