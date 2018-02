Terremoto Sicilia oggi, venerdì 9 febbraio 2018: lieve scossa di magnitudo 2.1 a Ragalna. Nel pomeriggio sisma M 2.1 in Basilicata

Terremoto oggi Basilicata, 9 febbraio 2018: scossa M 2.1 in provincia di Potenza – Dati Ingv

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 9 febbraio 2018, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto in Basilicata: alle ore 17:13 sisma di magnitudo 2.1 con epicentro a Rapone, in provincia di Potenza, e ipocentro a 15 km di profondità.

Nessun evento stamattina. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.1 in Sicilia nella notte di oggi, venerdì 9 febbraio 2018. Sisma avvenuto alle ore 5:15, epicentro a Ragalna, in provincia di Catania. Ipocentro a 0 km di profondità, molto superficiale. Evento localizzato 23 chilometri ad ovest di Acireale, 25 km a nord ovest di Catania.

Non ci sono altre scosse di terremoto da segnalare oggi. Ieri sera nessun sisma, alle ore 13:42 di ieri, scossa di magnitudo 2.6 nel mar Ionio meridionale. Epicentro in mare, 47 chilometri ad est di Siracusa, 75 chilometri a sud est di Catania. Ipocentro a 10 chilometri. Ieri mattina, alle ore 9:10, debole scossa di magnitudo 2.0 in Emilia Romagna, epicentro a Pavullo nel Frignano, in provincia di Modena, ipocentro a 22 km. […]