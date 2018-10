Terremoto Sicilia oggi, martedì 9 ottobre 2018: scossa di magnitudo 2.4 in provincia di Catania.

Terremoto oggi Sicilia 9 ottobre 2018, scossa M 2.4 in provincia di Catania – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato due scosse di terremoto in Italia nella notte di oggi, martedì 9 ottobre 2018. Alle ore 00:09 sisma M 2.0 a Milo, in provincia di Catania, con ipocentro ad 8 km di profondità. Evento localizzato ad 1 km da Milo, 14 km a nord ovest di Acireale, 25 chilometri a nord di Catania, 63 km a sud ovest di Reggio Calabria.

Alle ore 4:29, scossa M 2.2 isole Eolie, con epicentro in mare, 81 km a nord est di Bagheria, 89 km a nord est di Palermo. Stamattina, tre scosse di terremoto registrate sempre in Sicilia, a Ragalna, in provincia di Catania. Eventi di magnitudo 2.2, 2.0 e 2.4, registrati alle ore 7:24, 7:26 e 7:48 di oggi. Ipocentro compreso tra 25 e 29 chilometri di profondità. […]