Terremoto oggi sulla Costa Albanese, scossa M. 5.0 avvertita nel centro Italia: DATI INGV

Terremoto oggi sulla Costa Albanese, 28 gennaio 2020: forte scossa avvertita nel Centro Italia

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una forte scossa di M.5.0 sulla Costa Albanese Settentrionale, ipocentro localizzato a 13 km di profondità. L’evento sismico è stato nettamente avvertito in tutto il centro Italia, particolarmente in Puglia dove molte persone si sono riversate in strada. Tantissime le chiamate ai Vigili del Fuoco ma non si registrano al momento danni a persone o cose.

I terremoti di oggi, 28 gennaio 2020 in Italia

Sono quattro le scosse di terremoto di magnitudo superiore a 2.0 registrate in Italia. La prima scossa è stata registrata alle ore 5:15 di magnitudo 2.7 nel distretto sismico Adriatico settentrionale. Ipocentro a 12 chilometri di profondità. Seconda scossa ad Accumoli in provincia di Rieti, di magnitudo 3.3 e ipocentro a 8 km di profondità. L’evento è stata registrata a 1 km da Accumoli, 9 km da Amatrice ed Arquata del Tronto, 12 km da Cittareale, 15 km da Acquasanta Terme, 38 km ad ovest di Teramo, 41 km a nord ovest di L’Aquila, 52 km ad est di Terni.

In serata scosse sul Tirreno e in provincia dell’Aquila

In serata, alle ore 19:04 scossa di M. 2.2 sul Tirreno Meridionale, ipocentro a 126 km di profondità. L’evento è stato registrato a 32 km a nord di Messina, a 43 km a nord-ovest di Reggio Calabria e a 91 km a sud-ovest di Lamezia Terme. Alle ore 20:13 scossa M. 2.2 a Capitignano (AQ), ipocentro a 9 km.