Terremoto Toscana oggi, mercoledì 11 luglio 2018: scossa di magnitudo 2.0 a Zeri.

Terremoto oggi Toscana 11 luglio 2018, scossa M 2.0 provincia di Massa – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha registrato due scosse di terremoto in Italia nella notte di oggi, mercoledì 11 luglio 2018. Alle ore 2:02, sisma di magnitudo 2.5 in Sicilia, distretto costa siciliana nord orientale, con epicentro in mare, a 17 chilometri da Milazzo, in provincia di Messina. Ipocentro localizzato alla profondità di 115 chilometri.

Alle ore 3:59 di oggi, lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.0 a Zeri, in provincia di Massa. Ipocentro a 6 chilometri di profondità. Evento localizzato 31 chilometri a nord di La Spezia, 43 km a nord ovest di Carrara, 48 km a nord ovest di Massa. Nel corso della serata di ieri, non sono state registrate scosse di magnitudo pari o superiore al secondo grado della scala Richter. […]