Terremoto oggi Toscana 12 maggio 2018, scossa M 2.3 in provincia di Massa Carrara – Dati Ingv

Per quanto riguarda la situazione sismica mondiale, non ci sono forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0 da segnalare oggi, 12-5-2018. Nel corso delle prossime ore, aggiornamenti sulle scosse registrate in Italia.

Previsioni meteo 12 maggio 2018 – Al Nord: Al mattino bel tempo e schiarite piuttosto ampie su tutte le regioni, salvo locali addensamenti in prossimità dei rilievi. Al pomeriggio peggiora lungo l’arco alpino con possibilità di locali temporali, in locale estensione alle pianure di Veneto, Piemonte e Lombardia. In serata residui fenomeni sulle aree precedentemente interessate dall’instabilità, clima più asciutto altrove. Temperature minime e massime stazionarie o in aumento. Venti deboli o moderati da Sud Ovest. Mari generalmente mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino nuvolosità sparsa alternata a schiarite su tutte le regioni ma senza fenomeni di rilievo. Al pomeriggio instabilità in aumento lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico con locali temporali, clima asciutto sulle regioni tirreniche. In serata fenomeni in attenuazione ove presenti, altrove persiste generale stabilità. Temperature minime e massime stazionarie o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari mossi o localmente molto mossi.