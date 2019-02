Terremoto oggi Toscana 16 febbraio 2019: scossa M 2.0 in provincia di Firenze – Dati INGV

Terremoto oggi Umbria e Toscana 16 febbraio 2019

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato alle ore 18:36 di oggi, sabato 16 febbraio 2019, una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 in Umbria, a Cerreto di Spoleto, in provincia di Perugia, con ipocentro profondo 11 km. L’evento sismico è stato localizzato a 25 km a sud-est di Foligno, a 40 km a nord-est di Terni, a 56 km a sud-est di Perugia e a 64 km a ovest di Teramo. Alle ore 14:47, invece, scossa registrata in Toscana, a Greve in Chianti, in provincia di Firenze, con ipocentro profondo 9 chilometri. L’INGV fa sapere che l’evento sismico, di lieve entità, si è verificato a 21 km a sud est di Firenze, 24 km a sud est di Scandicci, 33 km a nord di Siena e 38 km a sud est di Prato.

Non sono state registrate altre scosse di magnitudo pari o superiore a 2.0 nella notte e nella prima parte della mattinata del 16/02. Alle ore 5:47 lieve sisma di magnitudo 1.5 a Monte Cavallo, in provincia di Macerata. Ipocentro ad 11 chilometri di profondità. Evento localizzato a 4 km da Monte Cavallo, 7 km da Visso, Pieve Torina e Fiordimonte, 9 km da Ussita e Pievebovigliana, 28 chilometri ad est di Foligno, 55 km ad est di Perugia, 57 km a nord est di Terni.

Terremoto 15 febbraio 2019, Calabria ed Emilia-Romagna

Alle ore 10:16 di ieri mattina venerdì 15 febbraio 2019, scossa di terremoto di magnitudo 3.3 avvertita in Calabria. Epicentro in mare, distretto costa calabra sud occidentale, a 9 chilometri da Briatico, in provincia di Vibo Valentia. Ipocentro a 48 chilometri di profondità. Alle ore 3:15 sisma di magnitudo 2.2 sempre in Calabria, distretto costa calabra nord occidentale, epicentro in mare, 50 km a sud ovest di Cosenza. Ipocentro a 111 km di profondità. Alle ore 5:39 scossa di magnitudo 2.2 in Emilia Romagna, epicentro a Palagano, in provincia di Modena. Ipocentro a 7 chilometri di profondità. Evento localizzato a 3 km da Palagano, 4 km da Lama Mocogno, 6 km da Polinago, 7 km da Montecreto e Montefiorino, 43 km a sud ovest di Modena.

Terremoto 15 febbraio 2019, le scosse della serata

Alle ore 20:55 di ieri sera è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 in Sicilia, con epicentro in mare, 43 km a sud est di Siracusa, 82 km ad est di Modica, 85 km ad est di Ragusa, 91 km a sud est di Catania, 98 km a sud est di Acireale. Ipocentro a 10 chilometri di profondità.

Terremoto oggi 16 febbraio 2019, le forti scosse registrate nel mondo

Per quanto riguarda la situazione sismica mondiale non ci sono forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0 da segnalare oggi, sabato 16 febbraio 2019. Nel corso delle prossime ore aggiornamenti sulle scosse registrate in Italia.